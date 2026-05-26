Tysiące śniętych ryb w rzece. Próbują ustalić przyczynę
Śnięte ryby na rzece Chattahoochee na zachód od Atlanty, stolicy Georgii, zauważyli podczas piątkowego patrolu członkowie organizacji ekologicznej non-profit Chattahoochee Riverkeeper. Jak przekazał jej dyrektor wykonawczy Jason Ulseth, w wodzie unosiły się tysiące martwych osobników różnych gatunków, niektóre ważące kilkanaście kilogramów. Dodał, że rzekę pokryła niezidentyfikowana, cuchnąca, czarna substancja.
- Zobaczyć to, jak wszystkie umarły. To katastrofa - przyznał Ulseth.
Co doprowadziło do śnięcia ryb. Badają przyczynę
Do masowego wymarcia ryb doszło po gwałtownej burzy, za sprawą której w środę w aglomeracji Atlanty miejscami spadło w godzinę nawet ponad 75 litrów wody. W wyniku ulewy doszło do powodzi błyskawicznych.
Chattahoochee Riverkeeper i wydział wodny Atlanty wspólnie prowadzą dochodzenie, by ustalić przyczynę śnięcia ryb. Według wstępnych ustaleń rolę w wymieraniu odegrały susza i upały. Gdy nadeszła burza, w rzece był bardzo niewiele chłodnej wody. Nie była ona w stanie złagodzić napływu znacznie cieplejszych wód opadowych, podgrzanych przez infrastrukturę miejską.
- Gdy ulewy dotarły do centrum miasta, rzeka miała niewielką pojemność buforową, umożliwiającą pochłanianie składników odżywczych i ciepła - powiedziała stacji CNN Lena Hardy, rzeczniczka wydziału wodnego Atlanty. Wyjaśniła, że przepływ w rzece Chattahoochee był bardzo niski, podczas gdy w miejskich rzekach - bardzo wysoki. Podwyższona temperatura i pora dnia mogły przyczynić się do powstania dodatkowego obciążenia cieplnego i stresu dla organizmów wodnych.
Mnóstwo śmieci w rzece
Stowarzyszenie Chattahoochee Riverkeeper uważa, że do masowego śnięcia ryb przyczyniły się także woda opadowa i zrzuty ścieków z podziemnego systemu tuneli, przeznaczonego do gromadzenia nadmiaru nieczystości. Ulseth powiedział, że znalazł w rzece wiele śmieci, co jego zdaniem wskazuje na zanieczyszczenie jej ściekami. Dodał, że wraz z martwymi rybami nagromadziły się również inne śmieci, charakterystyczne dla przepływu wód opadowych.
Hardy poinformowała, że wstępne dane dotyczące jakości wody zebrane w poniedziałek wskazują, że system tuneli działał zgodnie z projektem i zgodnie z normami jakości wody. Dodała jednak, że nie ukończono jeszcze wszystkich testów laboratoryjnych, a wydział wodny Atlanty wciąż bada wpływ spływu wody z tuneli na rzekę i jego związek z wymieraniem ryb.