Świat

Zatrzymali go za niesprawne światło. Odkryli zaskakujący ładunek

Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze z Florydy znaleźli w przyczepie kilkanaście żywych legwanów oraz zamrożone ryby. Gady trafiły do lokalnego schroniska, a wobec kierowcy zostało wszczęte postępowanie.

W czwartek funkcjonariusze patrolu drogowego w mieście Winter Haven na Florydzie zatrzymali pickupa holującego przyczepę. Przyczyną kontroli była niedziałająca lampa sygnalizacyjna przyczepy.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca miał zawieszone prawo jazdy, które zostało wydane w graniczącym z Florydą stanie Georgia. Funkcjonariuszy zaniepokoiły również tłumaczenia mężczyzny, dlaczego przyjechał na Florydę. Kierowca powiedział, że jechał do Miami po kokosy, następnie do hrabstwa Polk - gdzie znajduje się Winter Haven - po ryby, a potem zamierzał wrócić do Karoliny Północnej.

Znaleźli w przyczepie 13 żywych legwanów

Funkcjonariusze patrolu drogowego nie uwierzyli w tłumaczenia mężczyzny, uznając, że wspomniane przez niego rzeczy można bez problemu kupić w Karolinie Północnej. Poprosili o pomoc biuro szeryfa hrabstwa Polk, a policjanci przybyli na miejsce ze specjalnie przeszkolonym psem.

W przyczepie auta znajdowało się 13 legwanów. Jak przekazał patrol stanowy, zwierzęta miały łapy związane opaskami zaciskowymi. Ponadto policja odnalazła w przyczepie pięć zamrażarek z tilapiami, słodkowodnymi rybami naturalnie występującymi w Afryce i Lewancie.

Niehumanitarne traktowanie

W związku z odkryciem zaskakującego ładunku patrol drogowy skontaktował się z Komisją do spraw Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy (FWC) oraz z Departamentem Rolnictwa. Legwany trafiły do lokalnego schroniska dla zwierząt, podczas gdy FWC wszczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego przewożenia dzikiej fauny.

Jak można przeczytać na stronie FWC, legwany uznawane są na Florydzie za gatunek inwazyjny. Zwierzęta te powinny być przewożone w pojemnikach zapewniających im możliwość swobodnego oddychania. Co więcej, nie można posiadać żywych legwanów bez zezwolenia wydanego przez FWC.

"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"

Źródło: WFTV, CNN, Fox 35 Orlando

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Czytaj także:
Ciepło, słonecznie
Polska będzie najcieplejszym miejscem w Europie. Co nas czeka po majówce?
Prognoza
Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie
Potężny żywioł zniszczył salę weselną na 30 dni przed ślubem
Świat
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Humbak Timmy jest wolny
Świat
Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów
Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie
Świat
burza piorun blyskawica niebo chmury
Tutaj po majówce może zagrzmieć. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
Ciekawostki
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
Prognoza
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
Świat
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
Prognoza
shutterstock_2704903767_1
Noc chłodna, ale sobota nam to wynagrodzi
Prognoza
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
Świat
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
Świat
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
Prognoza
Włoska straż przybrzeżna oswobodziła rekina
Utknął w poszukiwaniu jedzenia. Pomogła mu straż przybrzeżna
Świat
Kleszcz
Te zwierzęta pomagają kleszczom w przenoszeniu boreliozy
Nauka
Duże fragmenty meteorytu Kaali odnalezione przez Polaków
Zapisał się w mitologii. Polacy znaleźli jego największe fragmenty
Nauka
Sucha gleba, sucha ziemia
Majówka pogłębi jeden z największych problemów tej wiosny
Prognoza
Pożar na terenie wojskowym w okolicach Weert w Holandii
Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc
Świat
Przymrozki
Poranek z przymrozkami. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Słonecznie, ciepło
Korzystny biomet i spora dawka słońca
Prognoza
Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie)
Wirujący słup pyłu i piachu. Nagranie
Polska
Pogodnie, słonecznie
Aura sprzyjać będzie spacerom
Prognoza
Monety
Tysiące monet z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
Ciekawostki
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Polska
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
