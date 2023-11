Zabili węża, który ważył blisko 90 kilogramów

Myśleli, że to aligator

Dwóch łowców pytonów przeczesywało rezerwat Big Cypress National Preserve. W pewnym momencie dostrzegli ogromnego pytona, rozciągniętego w poprzek drogi. Był tak wielki, że początkowo sądzili, że to aligator. - To było coś więcej niż wąż, to był potwór - mówił w rozmowie z CBS News Mike Elfenbein, działacz na rzecz ochrony przyrody.

Jeden z nich chwycił ogon gada, aby powstrzymać go przed gwałtownymi ruchami. - To był duży błąd, ponieważ wąż prawie wciągnął go do kanału. Nie mógł nic zrobić, by go powstrzymać - powiedział Elfenbein. Zwierzę w tym samym czasie zauważyło też trzech innych łowców. Ostatecznie aż pięciu mężczyzn musiało usiąść na wężu, aby go uspokoić i pozbawić życia.