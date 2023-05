Tornado rzucało samochodem jak zabawką. Nagranie

Poprzewracane samochody, połamane drzewa i zerwane linie energetyczne to tylko część skutków burz i tornad, które przeszły w sobotę przez wschód Stanów Zjednoczonych. Najbardziej ucierpiała Floryda.

Na nagraniu jednego z kierowców autostrady w mieście Palm Beach Gardens na wschodzie Florydy widać, jak tornado wyrzuca samochód w powietrze, a później obraca pojazd i rzuca go na ziemię. Mieszkańcy relacjonują, że żywioł siał spustoszenie przez kilka minut.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że tornado miało kategorię EF-2, które charakteryzuje się siłą wiatru od 177 do 220 kilometrów na godzinę. Zostało uszkodzonych wiele samochodów, domów, połamane zostały drzewa i zerwane linie energetyczne. Tysiące domów zostało pozbawionych prądu.

Tornado w Wirginii i odwołany festiwal muzyczny

Niszczycielska pogoda pojawiła się również w Wirginii. Tornado, które przeszło przez miasto Virginia Beach, uszkodziło od 50 do 100 domów - szacują miejscowe władze. W niedzielę wieczorem ponad 2600 odbiorców nie miało dostępu do energii elektrycznej.

Ze względu na warunki pogodowe odwołano odbywający się tam trzeci dzień festiwalu muzycznego Something in the Water.