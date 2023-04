Tornado przewracało samochody. "To były minuty"

"To były minuty"

- Wydawało się, że to tylko burza, a później nagle zaczął rozwijać się lej i szybko do nas zbliżać - mówił Spencer Caesare, mieszkaniec Palm Brach Gardens, którego dom został uszkodzony. Dodał, że "to były minuty", odkąd tornado powstało do momentu, w którym uderzyło w miasto.