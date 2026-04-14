Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
Ich oczom ukazał się manat, który pił płynącą z węża słodką wodę. Funkcjonariuszki nie przepuściły okazji do uwiecznienia manata na nagraniu. Ze względów bezpieczeństwa policjantki poczekały, aż zwierzę skończy pić.
Komenda w Bradenton zaapelowała do mieszkańców, by nie poili manatów ani nie dawali im jedzenia. Jak wyjaśniła jednostka, w wyniku karmienia te ssaki morskie przyzwyczajają się do człowieka, co naraża je na niebezpieczeństwo.
Czym są manaty?
Manatowate to ssaki morskie z rzędu brzegowców. Obejmuje trzy żyjące współcześnie warunki, z czego jeden - manat karaibski, zwany także amerykańskim - zamieszkuje wybrzeże Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię. Mierzą od 2,5 do prawie czterech metrów i ważą nawet ponad półtorej tony. Manaty na ogół żyją samotnie, ale można spotkać większe grupy tych zwierząt w miejscach o dużej ilości pożywienia, które stanowią dla nich trawy morskie.
