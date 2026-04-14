Świat Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma Krzysztof Posytek |

Manat zaskoczył policjantki wodne Źródło: Bradenton Police Department/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Ich oczom ukazał się manat, który pił płynącą z węża słodką wodę. Funkcjonariuszki nie przepuściły okazji do uwiecznienia manata na nagraniu. Ze względów bezpieczeństwa policjantki poczekały, aż zwierzę skończy pić.

Komenda w Bradenton zaapelowała do mieszkańców, by nie poili manatów ani nie dawali im jedzenia. Jak wyjaśniła jednostka, w wyniku karmienia te ssaki morskie przyzwyczajają się do człowieka, co naraża je na niebezpieczeństwo.

Czym są manaty?

Manatowate to ssaki morskie z rzędu brzegowców. Obejmuje trzy żyjące współcześnie warunki, z czego jeden - manat karaibski, zwany także amerykańskim - zamieszkuje wybrzeże Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię. Mierzą od 2,5 do prawie czterech metrów i ważą nawet ponad półtorej tony. Manaty na ogół żyją samotnie, ale można spotkać większe grupy tych zwierząt w miejscach o dużej ilości pożywienia, które stanowią dla nich trawy morskie.