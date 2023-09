Samica żółwia morskiego wróciła na wolność. Ponad miesiąc trwała jej rekonwalescencja

Ranną żółwicę znaleźli w lipcu w pobliżu Big Pine Key żeglarze - Tina i Randy Summerlin. Wokół jej szyi owinięta była linka. Gad został szybko przetransportowany do szpitala Turtle Hospital, który położony jest mieście Marathon. Ponad miesiąc trwała rekonwalescencja Tiny, bo tak ją nazwano, zanim została wypuszczona na wolność.

- Wszystkie gatunki żółwi morskich w Stanach Zjednoczonych są wymienione w ustawie o zagrożonych gatunkach. Tina jest samicą reprodukcyjną. Bardzo ważne jest, aby dojrzałe samice, zdolne do rozrodu, wracały do morza, bo to dzięki nim wykluwają się młode żółwie - powiedziała Bette Zirkelbach, menedżerka Turtle Hospital.