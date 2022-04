Groźna choroba dziesiątkuje koralowce. Jeden z gatunków właśnie udało się wyhodować naukowcom

Rafy koralowe występujące u wybrzeża Florydy i Karaibów są zagrożone wyginięciem. Spowodowane jest to groźną chorobą, przez którą ich tkanki zanikają, a później te morskie stworzenia giną. Chorobę tę nazwano Stony coral tissue loss disease (SCTLD).

- Istnieje potencjał rozmnażania tych koralowców w takiej liczbie, na takim poziomie, że można by przywrócić niektóre z nich do środowiska naturalnego. Jest szansa, by uratować ten gatunek - powiedział Justin Zimmerman z organizacji "Florida Coral Rescue Center".