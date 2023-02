Aligator wyłonił się nagle i wciągnął 85-latkę pod wodę

85-letnia emerytka została zabita przez aligatora w pobliżu domu seniora Spanish Lakes Fairways położonego w mieście Fort Pierce na Florydzie - poinformowali w poniedziałek amerykańscy urzędnicy do spraw dzikich zwierząt. Do ataku doszło, kiedy kobieta spacerowała ze swoim psem. Gad mierzył ponad trzy metry.

"Ciało ofiary wyciągnięto z wody, a aligatora schwytano" - napisała w oświadczeniu agencja rządowa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

- To z pewnością była walka - powiedział Robert Lilly, łowca aligatorów. - Złapaliśmy go, kiedy znajdował się na dnie zbiornika wodnego. Cały czas pozostawał pod wodą, ale udało nam się go schwytać za pomocą linki i haka - dodał.