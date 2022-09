Stracił rękę w starciu z aligatorem. Ranny mężczyzna trzy dni szukał wyjścia z lasu

W tym sezonie w Zatoce Tampa na zachodnim wybrzeżu Florydy doszło do co najmniej sześciu ataków aligatorów - informują amerykańskie media. Eric Merda, mieszkaniec miasta Sarasota, jest jednym z tych, którzy przeżyli bliskie spotkanie z gadem.

Jak opisywał swoją historię mężczyzna, 17 lipca zgubił się w lesie w rejonie Myakka City. Kiedy w poszukiwaniu drogi zobaczył jezioro, postanowił je przepłynąć, aby dostać się na drugą stronę, zamiast iść naokoło. Jak mówił, "nie była to najmądrzejsza decyzja".

Stracił rękę, potem trzy dni przetrwał w lesie

43-latek opowiadał, że w pewnym momencie w jego pobliżu pojawił się aligator i złapał go za przedramię. Mężczyzna chwycił zwierzę, aby się uwolnić, ale to się nie udało. Po tym, jak gad trzy razy wciągnął go pod wodę, w końcu odgryzł mu dużą część ręki.