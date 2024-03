68-letni mężczyzna wpadł do wody i został zaatakowany przez krokodyla. Został ranny w nogę. Do zdarzenia doszło w weekend w Parku Narodowym Everglades w Stanach Zjednoczonych.

Atak krokodyla

Żaglówka 68-latka wywróciła się w pobliżu przystani Flamingo, mężczyzna z przewróconą łodzią próbował dopłynąć do brzegu. Z relacji świadków wynika, że pod wodą zaatakował go krokodyl. Rannemu pomogli strażnicy parku, opatrzyli mu ranę na nodze. Strażacy z Miami-Dade Fire and Rescue przetransportowali go do szpitala w stabilnym stanie. Nie podano dalszych informacji na temat zdrowia mężczyzny.