Tysiące ludzi uwięzionych na kultowym festiwalu

Dostęp do i z Black Rock City, miejsca festiwalu, został zamknięty "na pozostałą część wydarzenia" - poinformowali organizatorzy w mediach społecznościowych. Festiwal Burning Man w tym roku odbywa się od 27 sierpnia do 4 września. Uczestników poproszono o schronienie się w miejscu i oszczędzanie żywności, wody i paliwa.

"Sytuacja, która wymagała całkowitego wstrzymania ruchu"

"Deszcz w ciągu ostatnich 24 godzin spowodował sytuację, która wymagała całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów" - przekazała U.S. Bureau of Land Management, agencja zarządzająca terenem, na którym odbywa się impreza. Jak dodano w sobotnim oświadczeniu, "oczekuje się, że spadnie więcej deszczu, a warunki nie poprawią się na tyle, aby umożliwić pojazdom wjazd". Według organizatorów ponowne otwarcie dróg będzie mogło nastąpić w poniedziałek późnym popołudniem lokalnego czasu, jeżeli pogoda na to pozwoli.