Świat Potężne fale podmywały wybrzeże. Ewakuowano kilkanaście budynków Krzysztof Posytek |

Wysokie fale uderzają w kalifornijskie wybrzeże Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W okresie Święta Dziękczynienia Kalifornia mierzyła się z wysokimi falami. Były to wyjątkowo wysokie pływy, nazywane też mianem "królewskich", występujące wtedy, gdy oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca się sumuje. Towarzyszyły im fale sięgające nawet dziewięciu metrów, raz po raz zalewające wybrzeże.

Muszą się wyprowadzić przez zniszczone wybrzeże

Jednym z miast, w którym wzburzony ocean wyrządził poważne szkody, jest Pacifica nieopodal San Francisco. W środowy poranek po uderzeniu potężnej fali do morza runęła część mola Pacifica Municipal Pier. W piątek służby pracowały nad wzmocnieniem uszkodzonej opaski brzegowej i udrożnieniem zatkanych kanałów burzowych.

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W sobotę w związku z erozją wybrzeża, wywołaną falami i niedawnymi burzami, ewakuowano mieszkańców 14 domów w Pacifice - przekazała burmistrzyni Christine Boles. Właścicielom i najemcom zaoferowano pokoje hotelowe. Burmistrzyni dodała, że według przekazanych jej informacji budynki nie będą nadawały się już do zamieszkania.

Wysokie fale uderzają w kalifornijskie wybrzeże Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Zoo zamknięte przed nadchodzącą burzą

To nie koniec niebezpiecznej pogody w Kalifornii, ponieważ w niedzielę w zachodnie wybrzeże USA uderzy burza. Przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, które utrudnią poświąteczne powroty do domów. Jak prognozuje AccuWeather, najsilniej ma padać na obszarze od południowego Oregonu po północną Kalifornię.

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W związku z nadchodzącym żywiołem zoo w San Francisco ogłosiło w sobotę, że w niedzielę pozostanie zamknięte dla zwiedzających. Według AccuWeather niedzielna burza nie będzie ostatnią w Kalifornii w najbliższym czasie - jeszcze silniejsza uderzy w południową część stanu na początku nadchodzącego tygodnia.

Weather strikes again. Stay safe! 🌧️🌧️ pic.twitter.com/oAOtmxl4wn — San Francisco Zoo & Gardens (@sfzoo) November 29, 2026 Rozwiń