Świat Cztery ofiary śmiertelne nawałnic. Rozwinęło się kilkanaście tornad Krzysztof Posytek |

Zniszczenia po tornadzie w mieście Streator w Illinois Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W ostatnich dniach mieszkańcy środkowych i wschodnich Stanów Zjednoczonych zmagali się z potężnymi nawałnicami. Niosły one huraganowe porywy wiatru, a w całym kraju utworzyło się kilkanaście tornad. Od niedzieli pojawiło się ponad 1500 zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych przez niebezpieczną aurę.

Spadające drzewa zabijały ludzi

Groźna pogoda przyczyniła się do śmierci czterech osób. Jak informuje CNN, w czwartek spadające drzewa zabiły trzy osoby - mężczyznę w kryzysie bezdomności z Des Moines w stanie Iowa oraz dwie mieszkanki stanu Maryland. Jedna została znaleziona martwa w dzielnicy mieszkalnej, a druga na szlaku w parku.

Czwarta ofiarą nawałnic jest uczestnik nabożeństwa zorganizowanego w piątek wieczorem w hrabstwie Bedford w Wirginii. Jak przekazało biuro szeryfa, załamanie aury doprowadziło do zawalenia się dużego namiotu, w którym odbywała się msza. 11 osób zostało rannych i zabranych do okolicznych szpitali.

Nawałnica doprowadziła do zawalenia namiotu, w którym odbywało się nabożeństwo Źródło: Don Shire/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Tornada zrywały dachy

Podczas przechodzenia nawałnic rozwinęło się kilkanaście tornad, głównie w Indianie i Illinois. Jedna trąba wędrująca przez ten drugi w czwartek stan dotarła do miasta Streator, poważnie uszkadzając wiele budynków. Na nagraniach widać powalone ściany i zerwane dachy. Obeszło się bez ofiar śmiertelnych.

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Inne tornado, które pojawiło się w Illinois, uderzyło w schronisko dla zwierząt w mieście Springfield, pozbawiając schronienia ponad 100 zwierząt. - Praktycznie zmiotło nasz obiekt. To cud, że nie było rannych ludzi ani zwierząt - powiedziała dyrektor placówki Deana Corbin.

Tornado zniszczyło schronisko dla zwierząt w mieście Springfield w Illinois Źródło: Deborah Bonner/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Nawałnice przechodzące przez Stany Zjednoczone były ogromnym wyzwaniem dla infrastruktury energetycznej. Według portalu PowerOutage.us, gromadzącego informacje o przerwach w dostawie prądu, w czwartek wieczorem bez prądu pozostawało ponad 650 tysięcy odbiorców. W piątek rano liczba ta zmniejszyła się do 500 tysięcy.

W sobotę wielu mieszkańców środkowych USA nadal nie znajdzie ucieczki od groźnej aury. Jak prognozuje Narodowa Służba Pogodowa (NWS), we wschodnim Kansas i środkowym Missouri przejdą burze, które mogą przynieść ulewy. Z racji tego, że gleba jest nasiąknięta po poprzednich opadach, może dojść do powodzi.