USA. Co najmniej 70 ofiar serii tornad. "Katastrofalne zniszczenia w Mayfield. Módlmy się za wszystkich tutaj"

Seria tornad, które przetoczyły się przez pięć stanów w USA, mogła spowodować śmierć około 70 osób - podały władze. - Poziom zniszczeń jest niepodobny do niczego, co kiedykolwiek widziałem - powiedział gubernatora stanu Kentucky Andy Beshear.

Co najmniej 70 osób mogło zginąć w niszczycielskiej serii tornad, które przeszły przez: Kentucky, Arkansas, Alabama, Illinois, Missouri i Tennessee w piątek wieczorek i w sobotę rano. Gwałtowne zjawiska przyniósł silny system pogodowy z burzami. Do tej pory pojawiły się doniesienia o 30 tornadach.

- Poziom zniszczeń jest niepodobny do niczego, co kiedykolwiek widziałem. Byliśmy pewni, że stracimy ponad 50 mieszkańców stanu Kentucky, teraz jestem pewien, że ta liczba przekroczy 70. W rzeczywistości może przekroczyć sto zanim ten dzień dobiegnie końca - powiedział na sobotniej, porannej konferencji prasowej gubernator stanu Kentucky Andy Beshear. Powiedział też, że 189 pracowników Gwardii Narodowej zostało rozmieszczonych, aby pomóc poszkodowanym. Podał też, że tornado w stanie Kentucky objęło 365,3 kilometrów kwadratowych. Ofiary śmiertelne odnotowano w 10 hrabstwach.

Wprowadzono stan wyjątkowy

Prezydent USA polecił w sobotę natychmiastowe przekazanie środków z zasobów federalnych do miejsc, które zostały najbardziej dotknięte śmiercionośnymi tornadami.

W pięciu stanach USA doszło do serii tornad

ENEX

Prezydent USA: to niewyobrażalna tragedia

Prezydent USA Joe Biden napisał w sobotę na Twitterze, że tornada, które w centralnych stanach minionej nocy spowodowały śmierć dziesiątek osób, to "niewyobrażalna tragedia". Dodał, że na bieżąco jest informowany o sytuacji w dotkniętych kataklizmem regionach kraju.

"Pracujemy z gubernatorami stanów, aby się upewnić, że mamy wszystko co potrzebne dla poszukiwania osób, które przeżyły" - dodał.

Niebezpiecznie także w innych stanach

Co najmniej jedna osoba zginęła, a pięć odniosło obrażenia po uderzeniu tornada w piątek wieczorem czasu lokalnego w domu opieki w małym miasteczku Monette w stanie Arkansas. Co najmniej 20 osób jest uwięzionych w placówce. Ekipy ratunkowe, które przybyły do Monette Manor, mówiły o licznych zniszczeniach w mieście.