Ciężarówka z tysiącami ryb dachowała. Część z nich przeżyła, bo wpadła do potoku

W amerykańskim stanie Oregon doszło do wypadku ciężarówki przewożącej ponad 100 tysięcy ryb łososiowatych. Większość z nich szczęśliwe wpadła do pobliskiego potoku, jednak nie wszystkie ocalały.

Pod koniec marca w pobliżu rezerwatu przyrodniczego Lookingglass Hatchery, w którym prowadzi się wylęgarnie ryb łososiowatych, doszło do wypadku ciężarówki przewożącej ponad 100 tysięcy młodych czawyczy. Ryby te miały zostać wpuszczone do rzeki Imnaha w ramach projektu zarybiania cieków wodnych w stanie Oregon.

Wypadek ciężarówki przewożącej czawycze Oregon Department of Fish and Wildlife

Jak podała amerykańska stacja CNN, ponad 70 tysięcy ryb szczęśliwie wpadło do potoku Lookingglass Creek, przy którym doszło do wypadku. Zdaniem ekspertów z departamentu ds. rybołówstwa Oregon Department of Fish and Wildlife, młode czawycze powinny przeżyć w tym cieku wodnym.