Tysiąc ptaków uderzyło jednej nocy w budynek. Żaden nie przeżył

Według najnowszych badań, to właśnie w rzekach powstają największe ilości mikroplastiku. - Dopóki widzimy śmieci - to możemy je wyciągnąć z rzeki w miarę tanio i łatwo. Kiedy już zamienią się w mikroplastik, to potencjał do usunięcia tego ze środowiska drastycznie spada - skomentował jeden z autorów pracy dr Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.