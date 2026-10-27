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Chciała oznakować rekina, takiej reakcji się nie spodziewała

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Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Źródło wideo: DERK REMMERS/HEALTHYSEAS/GHOST DIVING/SDSS/REUTERS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Niebezpiecznie mogło się zakończyć znakowanie żarłaczy białych u wybrzeży USA. Podczas akcji na łodzi jedna z ryb skierowała głowę w stronę kobiety. Zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu.

Bliskie spotkanie z żarłaczem białym (łac. Carcharodon carcharias) u wybrzeży miasta Tybee Island w amerykańskim stanie Georgia przybrało zaskakujący obrót. Podczas akcji znakowania tych zwierząt na łodzi jedna z kobiet wyciągnęła do ryby rękę, aby jej dotknąć. Ta nagle zwróciła głowę w jej kierunku.

Film z tego zdarzenia opublikował w niedzielę na Facebooku Jimmy Lee Armel z organizacji pozarządowej "Knot Lucky Fishing".

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Ryba "rzuciła się w jej kierunku"

"W jednej chwili Jen, jedna z naszych doświadczonych wolontariuszek, położyła dłoń na rekinie białym, tak jakby to był pies. W następnej sekundzie ryba gwałtownie się odwróciła i rzuciła w jej kierunku" - napisał Armel.

Armel dodał, że kobieta nigdy nie była bezpośrednio narażona na niebezpieczeństwo, ponieważ załoga miała sytuację pod kontrolą, a rekin nie zbliżył się na tyle, by ją skrzywdzić. Mężczyzna uzupełnił jednak, że jego reakcja wyraźnie przypomniała, iż żarłacze białe to potężne dzikie zwierzęta, do których należy podchodzić z szacunkiem.

Żarłacz nie został oznakowany

Program znakowania prowadzony przez organizację "Knot Lucky" polega na łapaniu, znakowaniu i wypuszczaniu żarłaczy białych. Ma to pomóc naukowcom w badaniu ich przemieszczania się i zachowania. Każda oznaczona ryba otrzymuje również imię poległego żołnierza, co łączy naukowy charakter programu z jego misją oddania hołdu tym, którzy zginęli na służbie.

Ten rekin nie został jednak oznakowany. Armel wyjaśnił, że załodze nigdy nie nadarzyła się bezpieczna okazja ku temu. Dlatego podjęto decyzję, aby tego rekina pozostawić w spokoju. "Bezpieczeństwo rekina i załogi jest zawsze najważniejsze" - napisał. Później ryba odpłynęła.

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Źródło: WJCL
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Tagi:
zwierzętaUSA
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