Jaja inwazyjnego gatunku motyla znalezione na statku

Amerykańscy celnicy znaleźli na pokładzie jednego ze statków, który przybył z Chin, jaja brudnicy nieparki, inwazyjnego motyla, uznawanego za leśnego szkodnika. Jednostka została poddana inspekcji tak, by owady nie przedostały się na teren USA. W innym przypadku mogłyby zagrażać tamtejszym drzewom.

Urzędnicy z amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic (Customs and Border Protection) pod koniec września na jednym ze statków znaleźli jaja brudnicy nieparki ( Lymantria dispar). W Stanach Zjednoczonych owad stanowi poważne zagrożenie dla drzew i jest uznawany za gatunek inwazyjny.

Statek pod kontrolą

Specjaliści z CBP znaleźli cztery skupiska jaj tych owadów na masowcu z Panamy, który zawitał do portu w rejonie jednostki osadniczej Laplace w Luizjanie pod koniec września. O nietypowym odkryciu celnicy poinformowali na początku listopada. Statek został skierowany do kontroli, ponieważ miesiąc wcześniej pojawił się porcie w Chinach, na obszarach wysokiego ryzyka występowania tego owada.

Jaja znajdowały się na zewnętrznych powierzchniach oraz na poręczach na dolnym i głównym pokładzie statku. Próbki wysłano do Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Tamtejsi entomolodzy potwierdzili, że to Lymantria dispar asiatica , czyli podgatunek brudnicy nieparki.

Brudnica nieparka. Czemu jest tak niepożądana w USA?

Brudnica nieparka, w języku angielskim nazywana Asian gypsy moth, uznawana jest za niebezpiecznego szkodnika lasów i sadów. Jak czytamy na stronie Animal and Plant Health Inspection Service, rządowej agencji podległej Departamentowi Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), owad to "poważne zagrożenie dla krajobrazów i zasobów naturalnych" w USA. Motyl w kraju uznawany jest za gatunek inwazyjny. Do podgatunków należą też m.in.: Lymantria dispar asiatica, Lymantria dispar japonica, czy Lymantria albescens.