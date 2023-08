Ogromny byk na przednim siedzeniu samochodu. Właściciel dostał pouczenie

- Myśleliśmy, że będzie to cielę albo coś małego, coś, co zmieści się w pojeździe - powiedział kapitan policji Chad Reiman w rozmowie z News Channel Nebraska Northeast.

Byk w aucie

Watussi to rasa bydła domowego, które hodowane jest we wschodniej Afryce (głównie w Ugandzie i Rwandzie). Jego cechą charakterystyczną są rozłożyste rogi. Zwierzęta te osiągają w kłębie wysokość do 1,7 metra. Jest to rasa głównie mleczna.