Świat Prognozują burze na ważne święto. Utrudnienia mogą odczuć miliony Krzysztof Posytek |

Powodzie na Florydzie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Dni przed Świętem Dziękczynienia to jeden z najbardziej ruchliwych okresów w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z przewidywaniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego (AAA) blisko 80 milionów osób planuje przebyć co najmniej 80 kilometrów, co byłoby rekordowym wynikiem. Podróżującym zagrozi jednak seria burz na obu wybrzeżach USA.

Rzeki atmosferyczne i królewskie przypływy

Jak wynika z prognoz, na które powołuje się radio NPR, nad Kalifornię od początku tygodnia będą napływać rzeki atmosferyczne. To długie, ale stosunkowo wąskie korytarze wilgoci w atmosferze, które w kilka dni mogą przynosić sumy opadów zwykle notowane przez wiele tygodni. Centrum ds. Ekstremalnych Zjawisk Pogodowych na Zachodnim Wybrzeżu (CW3E) ostrzegło, że w północnej Kalifornii i południowym Oregonie może spaść od 50 do 100 litrów na metr kwadratowy.

Zagrożeniem będą również wysokie fale. W rejonie zatoki San Francisco obowiązują ostrzeżenia przed powodziami przybrzeżnymi, związanymi z tak zwanymi królewskimi przypływami (ang. king tides) - najwyższymi w roku. Według prognoz, które przywołuje Associated Press, nisko położone tereny przybrzeżne mogą zostać zalane na głębokość około 60 centymetrów. Burmistrz San Francisco Daniel Lurie zaapelował o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum.

Ryzyko powodzi i utrudnień na drogach

Ostrzeżenia pogodowe obowiązują również na Florydzie, gdzie wcześniejsze ulewy doprowadziły do rozległych powodzi, zalania ulic i odcięcia części mieszkańców od świata. Na rzece St. Johns, najdłuższej na Florydzie, utrzymuje się podwyższony poziom wody, a jej stan w pobliżu miasta Cocoa przekroczył rekordowy z 1953 roku. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie powodziowe może utrzymywać się w regionie przez dłuższy czas.

Powodzie na Florydzie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Niebezpieczna pogoda nie ominie także innych rejonów USA. Jak informuje AccuWeather, w ten weekend front chłodny niesie wąski pas burz i opadów od Wielkich Równin po Dolinę Missisipi i Wielkie Jeziora. Niektóre burze mogą być gwałtowne i przynieść ulewy, które obniżą widzialność na drogach. W następstwie przejścia frontu mogą pojawić się opady śniegu związane z efektem jeziora, które mogą spowodować lokalne utrudnienia w ruchu drogowym od niedzieli do wtorku.