"Widziałem tylko budynki z powybijanymi szybami, przewrócone auta, zerwane linie energetyczne"

Gwałtowne burze z tornadami przeszły w środę przez południe Stanów Zjednoczonych. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Zniszczonych jest wiele domów. Na przedmieściach Huston w Teksasie uszkodzony został budynek centrum handlowego.

Służby poinformowały o śmierci co najmniej jednej osoby w wyniku burzy w hrabstwie Scott w stanie Missisipi. W mieście Sildel w Luizjanie, gdzie tornado spowodowało rozległe zniszczenia, rannych zostało co najmniej 10 osób. Wszystkie zostały zabrane do szpitala.