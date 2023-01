Rzeki atmosferyczne w Kalifornii wygasają. Stan zaczyna liczyć straty. Najnowszy bilans ofiar

W Kalifornię uderzyła już ostatnia z gwałtownych burz, które nawiedzały stan od trzech tygodni - twierdzą służby meteorologiczne. Jeszcze w weekend w wielu rejonach padał ulewny deszcz, a miejscami szalały śnieżyce, ale od poniedziałku aura się uspokaja. Seria burz spowodowała jednak gigantyczne straty i przyczyniła się do śmierci - według najnowszych danych - co najmniej 20 osób. Z wizytą na dotknięte żywiołem tereny wybiera się prezydent Joe Biden, który już obiecał pomoc z budżetu federalnego.

Gwałtowne burze w Kalifornii to wynik zjawiska znanego jako rzeka atmosferyczna . Rzeki takie przenoszą wilgotne powietrze z ciepłych wód oceanu nad lądy, gdzie po zetknięciu z zimniejszymi masami powietrza wywołują gwałtowne, intensywne opady.

Trzy tygodnie, 300 alertów w Kalifornii

W okresie od 26 grudnia 2022 do 16 stycznia 2023 roku NWS wydała w Kalifornii prawie 300 alertów przed powodziami i podtopieniami, jak również wiele ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem w strefie brzegowej, gwałtownymi burzami i możliwością powstawania tornad.

Stan wyjątkowy

Według najnowszych danych przekazanych przez Agencję Reutera, dziewięć burz, które nawiedziły Kalifornię od 26 grudnia, przyczyniło się do śmierci co najmniej 20 osób (jeszcze niedawno mówiono o co najmniej 19 zabitych). Gubernator stanu Gavin Newsom podał, że w poniedziałek dziesiątki tysięcy mieszkańców nadal objęte były nakazami ewakuacji.