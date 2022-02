Ludzie bez prądu, odwołane tysiące lotów. Zima paraliżuje dużą część Stanów Zjednoczonych

Śnieżyce przeszły w środę i czwartek przez środkowe, a także północno-wschodnie stany USA. Alertami meteorologicznymi objęto obszar od Teksasu po Nową Anglię (stany: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut). Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego poranka. Łącznie dotyczą one ponad 100 milionów ludzi w 25 stanach.