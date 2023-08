W kilka godzin spadło więcej deszczu niż przez całe lato. Harold szalał nad Teksasem

Burza tropikalna Harold zalała Teksas obfitymi opadami deszczu. W południowej części stanu ulice zamieniły się w rzeki, a wiele tysięcy osób nie miało dostępu do prądu. Ulewy nadciągają także na Haiti wraz z burzą tropikalną Franklin.

Zaledwie kilka dni po uderzeniu burzy tropikalnej Hilary w Kalifornię, gwałtowna aura nawiedziła zupełnie inną część Stanów Zjednoczonych. We wtorek burza tropikalna Harold nadciągnęła nad południowy Teksas.

Żywioł przyniósł ze sobą ulewy i silne porywy wiatru. Jak poinformowała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), w niektórych miejscach napadało nawet 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. W mieście Corpus Christi w ciągu kilku godzin spadło więcej deszczu niż przez całe lato.

Przerwy w dostawie prądu

Jak podały lokalne media, niszczycielski wiatr i ulewy spowodowały przerwy w dostawach prądu. We wtorek wieczorem bez dostępu do prądu było około 20 tysięcy mieszkańców Teksasu. Zamieszczone w mediach społecznościowych nagrania pokazują zalane ulice i drogi. We wtorek alertami przed burzą tropikalną objętych zostało około 1,3 miliona mieszkańców południowego Teksasu i doliny Rio Grande.

Chociaż Harold został zdegradowany do kategorii depresji tropikalnej, NWS ostrzegła, że niebezpieczeństwo nie minęło. Wciąż niesie on ze sobą spore opady powodujące powodzie wzdłuż rzek i dróg. Silne podmuchy wiatru mogą natomiast uszkodzić domy i elementy infrastruktury. Harold kieruje się teraz w stronę Meksyku, gdzie może przynieść ulewy do 250 l/mkw.

Franklin niesie ogromne opady

Harold to nie jedyny groźny pogodowy żywioł na Atlantyku. Nad Morzem Karaibskim znajduje się oko burzy tropikalnej nazwanej Franklin, która we wtorek przyniosła podtopienia w północnej Kolumbii. W środę żywioł ma dotrzeć do brzegu wyspy Haiti, przynosząc ze sobą ryzyko podtopień i osuwisk. Mieszkańców Haiti i Dominikany czekają opady deszczu sięgające nawet 380 l/mkw. W sąsiednim Portoryko spodziewane są ulewy do 150 l/mkw.

Jak przekazała stacja CNN, sezon huraganowy na Atlantyku nabiera tempa. W ciągu 24 godzin od soboty do niedzieli utworzyły się aż trzy systemy tropikalne - Emily, Franklin i Gert. Harold to czwarta burza tropikalna, która powstała w ciągu czterech ostatnich dni.

Burza Franklin nadciąga nad Dominikanę PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

