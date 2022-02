Burza śnieżna uderzyła w USA. Prawie 400 tysięcy odbiorców bez prądu

Firma energetyczna Memphis Light, Gas and Water podała, że ponad 130 tysięcy ich klientów pozostaje bez energii, a usuwanie awarii może potrwać kilka dni.

Odwołane loty

Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przez mrozem w Teksasie i na terenie Wielkich Równin wydane przez amerykańską Narodową Służbę Pogodową. - Zimny wiatr może doprowadzić do hipotermii w krótkim czasie, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności - ostrzegają synoptycy.

Alerty przed burzą śnieżną wciąż są w mocy w Tennessee i Kentucky, aż do Nowego Jorku i Pensylwanii oraz Nowej Anglii. Według meteorologów intensywne opady śniegu mogą utrudnić podróżowanie. W rejonie Bostonu, gdzie mieszka 4,8 miliona ludzi, może spaść do 3-5 centymetrów śniegu, co spowoduje, że warunki na drogach będą niebezpieczne.