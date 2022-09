Awaria minutę po starcie, odłączyła się kapsuła z załadunkiem. Rakieta rozbiła się na pustyni

Tuż po poniedziałkowym starcie rakiety New Shepard firmy Blue Origin doszło do usterki, w wyniku której kapsuła odłączyła się od rakiety i musiała awaryjnie wylądować. Rakieta, nie czyniąc szkód, rozbiła się w zachodnim Teksasie - poinformowała firma Jeffa Bezosa. Przyczyna usterki nie została podana.

Kapsuła przyczepiona do rakiety New Shepard firmy Blue Origin należącej do Jeffa Bezosa musiała w poniedziałek awaryjnie lądowała wskutek nieprawidłowego zachowania rakiety w trakcie lotu. Na pokładzie kapsuły nie było ludzi.