Para próbuje schwytać pytona królewskiego. "Cieszę się, że mogę doświadczyć zoo na moim podwórku"

Igor Malenky nie mógł uwierzyć w to, co znalazł przed swoim domem. - Zobaczyłem wielkiego węża tuż przed wejściem do domu - powiedział Malenky w rozmowie z FOX 5 Atlanta. Dodał, że mierzący ponad metr długości pyton leżał zwinięty w kłębek na jego ganku. Nieproszony gość pojawił się w piątek przed jego domem położonym w dzielnicy Kirkwood w pobliżu Atlanty.