Przybywa śmiertelnych ofiar śnieżyc w USA. Gubernator stanu Nowy Jork: jedyna w swoim rodzaju katastrofa

Katastrofa pogodowa

Śnieżyca, która sparaliżowała zachodnią część stanu Nowy Jork w świąteczny weekend, zabiła, według lokalnych mediów, 28 osób w mieście Buffalo. Od czasu uderzenia zamieci w piątek opady śniegu osiągnęły tam 1,2 metra. Drugie co do wielkości miasto stanu doświadczyło, jak to określiła gubernator Kathy Hochul, "jedynej w swoim rodzaju katastrofy pogodowej".

Cytowana przez CNN Hochul opowiadała o setkach funkcjonariuszy Gwardii Narodowej wysłanych do pomocy w działaniach ratowniczych. Policja stanowa była do niedzieli zaangażowana w ponad 500 akcji ratunkowych, w tym pomocy przy narodzinach dziecka.

Poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o dostawy prądu. W poniedziałek nie dopływał on do niecałych dziesięciu tysięcy odbiorców -powiedział burmistrz Buffalo Byron Brown. Na konferencji prasowej poskarżył się przy okazji, że temperatura w jego własnym domu spadła do 4,4 st. C. - Rozumiemy wyzwania, przez które przechodzi tak wiele rodzin, i frustrację, z jaką borykają się ludzie - zapewnił.