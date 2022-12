Atak zimy w USA, rośnie liczba ofiar śmiertelnych. Najgorsza sytuacja w stanie Nowy Jork

Śnieżyce w Stanach Zjednoczonych spowodowały śmierć ponad 30 osób - informują media. Według telewizji CNN ofiar śmiertelnych jest co najmniej 37. Najwięcej zgonów odnotowano w Buffalo i okolicach w zachodniej części stanu Nowy Jork. Zmarłe osoby znajdowane są w samochodach i zaspach śnieżnych. Gubernator Nowego Jorku oceniła, że to najsilniejsza burza śnieżna od 1977 roku. Na lotnisku Buffalo Niagara w Boże Narodzenie odnotowano 109 centymetrów śniegu.

Pas śnieżyc rozciągał się od Wielkich Jezior w pobliżu Kanady do Rio Grande wzdłuż granicy z Meksykiem. Jak poinformowała Narodowa Służba Pogodowa (NWS), około 60 procent populacji Stanów Zjednoczonych (200 milionów osób) stanęło w obliczu różnego rodzaju zagrożeń z powodu warunków atmosferycznych.

Liczba ofiar śnieżyc w USA rośnie, "ludzie znalezieni w samochodach, zaspach"

Media podają rozbieżne informacje na temat liczby ofiar śmiertelnych gwałtownych śnieżyc. Stacja CNN przekazała, że wzrosła ona do co najmniej 37. Agencja AP poinformowała o 34 zgonach, natomiast stacja NBC News podała informację o co najmniej 30 osobach, które poniosły śmierć.

Większość zgonów notuje się w Buffalo i okolicach, na skraju jeziora Erie w zachodniej części stanu Nowy Jork, gdzie paraliżujące zimno i ciężki śnieg utrzymywały się przez świąteczny weekend - podał Reuters. Według agencji, w hrabstwie Erie zginęło 16 osób w wieku od 26 do 93 lat.

Po śnieżycy Buffalo

Po śnieżycy w Buffalo PAP/EPA/JALEN WRIGHT

- Ostatnie ofiary to między innymi ludzie znalezieni w samochodach, a niektórzy w zaspach śnieżnych. Są tacy, którzy utknęli w samochodach na dłużej niż dwa dni - mówił przedstawiciel władz hrabstwa Erie Mark Poloncarz.

W tym rejonie USA doszło do tak zwanego efektu jeziora. Zjawisko to występuje, gdy zimne masy powietrza przepływają nad stosunkowo ciepłymi wodami. Ciepło i wilgoć ze zbiorników wodnych przenoszone są do atmosfery, a ogrzane powietrze unosi się i gwałtownie ochładza, tworząc chmury i powodując opady śniegu.

Po śnieżycy w Buffalo PAP/EPA/JOSH THERMIDOR

Burza śnieżna "zdarzająca się raz w życiu"

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul określiła sytuację jako "zdarzającą się raz w życiu" katastrofą pogodową. Uznała burzę śnieżną, która uderzyła w Buffalo i okolice za najsilniejszą od czasu wyniszczającej zamieci z 1977 roku, która zabiła prawie 30 osób.

Według NWS w Boże Narodzenie rano na międzynarodowym lotnisku Buffalo Niagara odnotowano 109 cm śniegu.

200 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu

W dalszym ciągu setki tysięcy ludzi od Maine do Seattle pozbawionych jest prądu. Ich liczba zmniejszyła się jednak w niedzielę do mniej niż 200 tysięcy w porównaniu do 1,7 mln zarejestrowanych w sobotę.

Firma FlightAware monitorująca loty wyliczyła, że w niedzielę około godziny 14 w całym kraju odwołanych było przeszło 1700 rejsów.

Po śnieżycy w Buffalo PAP/EPA/JOSH THERMIDOR

Hrabstwo Erie w stanie Nowy Jork zasypane śniegiem Reuters

Najzimniejsze święta od dekad

Niektóre duże miasta na południowym wschodzie, środkowym zachodzie i wschodnim wybrzeżu zanotowały najzimniejsze Boże Narodzenie od dziesięcioleci - podała NWS.

W Wigilię w nowojorskim Central Parku temperatura wynosiła -9 stopni Celsjusza. Była to druga najzimniejsza Wigilia w Nowym Jorku od co najmniej 150 lat.

Służby pogodowe informują o trudnych warunkach pogodowych utrzymujących się w rejonie Wielkich Jezior, a także na północnym zachodzie USA. Opady śniegu przewidywane są również dla środkowej części kraju.

