USA. Ponad 90 ofiar śmiertelnych niebezpiecznej pogody

Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami ataku zimy. W wyniku niebezpiecznej aury zmarły 92 osoby - podała stacja CBS News. Dziesiątki tysięcy ludzi jest pozbawionych prądu. W niektórych stanach są też problemy z dostępem do wody.

Jak podaje amerykańska stacja CBS News, w całym kraju z powodu trudnych warunków pogodowych - śnieżyc, mrozów, opadów marznących - odnotowano w ostatnim tygodniu 92 przypadki śmiertelne. Departament Zdrowia Tennessee potwierdził, że co najmniej 25 osób zginęło w Tennessee i 16 w Oregonie. Potwierdzone ofiary śmiertelne zimy zarejestrowano także w stanach: Waszyngton, Nowy Jork, Illinois, Pensylwania, Missisipi, Wisconsin, New Jersey i innych.

- Arktyczne powietrze połączy się z wilgocią znad Zatoki Meksykańskiej i stworzyło "lodowaty" bałagan od Oklahomy po Illinois. W poniedziałek podróż będzie niebezpieczna - powiedziała w sobotę Molly McCollum, meteorolog z The Weather Channel.

Wypadki, ludzie pozbawieni prądu

W minioną środę podczas jednego z wypadków, w Portland w stanie Oregon, trzy podróżujące samochodem osoby zmarły porażone prądem elektrycznym, kiedy gwałtowny wiatr zerwał linię energetyczną. Znajdujące się tam niemowlę przeżyło. Według agencji prasowej Associated Press pięć osób w kryzysie bezdomności zmarło w Seattle w ciągu czterech dni minionego tygodnia. W Missisipi władze wydały ostrzeżenie, aby kierowcy "jeździli tylko w razie potrzeby" i "uważali na gołoledź" na drogach stanu. Szkoły wyższe i uniwersytety opóźniają tam powrót studentów z ferii zimowych. Dziesiątki tysięcy ludzi pozostaje bez prądu na dużych obszarach kraju. Do niedzielnego popołudnia dotknęło to między innymi 10 tysięcy osób w Oregonie, 8 tysięcy w Północnej Karolinie, 7 tysięcy w Kalifornii i ponad 4 tysiące w Kentucky.