Zima w USA atakuje. Ofiary śmiertelne wypadków, tysiące odwołanych lotów, milion odbiorców bez prądu

Śnieżyce i mróz paraliżują Stany Zjednoczone. Liczba odwołanych lotów w piątek rano lokalnego czasu liczona była w tysiącach, a prąd straciło ponad milion odbiorców. Doszło już do kilku śmiertelnych wypadków na drogach. Niektóre autostrady są zamknięte. Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych na terenie hrabstwa Erie zakazano prowadzenia pojazdów.

Ponad 240 milionów ludzi, czyli więcej niż dwie trzecie populacji Stanów Zjednoczonych, objętych jest w piątek ostrzeżeniami przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Strumień bardzo mroźnego powietrza ma rozciągać się od Montany aż po Teksas. Głównym zagrożeniem jest jest siarczysty mróz i silny wiatr, a to wszystko przy obfitych opadach śniegu.

Ponad milion odbiorców bez prądu, tysiące odwołanych lotów

Liczba odwołanych lotów gwałtownie wzrosła. Według serwisu FlightAware do i ze Stanów Zjednoczonych odwołano ponad 3900 lotów. Kolejnych 3800 połączeń zostało opóźnionych. Z powodu złych warunków atmosferycznych niektóre lotniska, na przykład w Michigan, przestały działać.

Śmiertelne wypadki, zamknięte autostrady

Skutki gwałtownej zimowej pogody odczuwają też użytkownicy dróg. Zamkniętych zostało kilka głównych autostrad na Środkowym Zachodzie. Departament Transportu Dakoty Południowej poinformował o zamknięciu w obu kierunkach autostrady międzystanowej 29 na odcinku od Sioux Falls do granicy z Dakotą Północną. Gubernator Kristi Noem ogłosił w Dakocie Południowej stan wyjątkowy i postawił w stan gotowości Gwardię Narodową.

Nieczynna jest również między innymi autostrada międzystanowa 90 w Minnesocie od autostrady międzystanowej 35 do granicy z Dakotą Południową. Niektóre odcinki kilku autostrad w Ohio musiały zostać zamknięte w nocy z czwartku na piątek z powodu kilku wypadków.

Jedna osoba zginęła w wypadku samochodowym wielu pojazdów w Kentucky w piątek rano lokalnego czasu. Do karambolu doszło na autostradzie międzystanowej 71 na północ od miasta Glencoe.

Do wypadków śmiertelnych doszło także w Oklahomie i Kansas. W wyniki wypadków w całym kraju związanych z pogodą zginęło łącznie co najmniej sześć osób.

Bomba cyklonowa

Meteorolodzy ostrzegają przed bombą cyklonową. Jak informował meteorolog Ashton Robinson Cook, zjawisko podczas którego ciśnienie atmosferyczne bardzo szybko spada, miało rozwinąć się w pobliżu Wielkich Jezior pod koniec czwartku i w piątek. - Wywoła to zamiecie, w tym mocne porywy wiatru i śnieg - mówił.

Ponad -40 stopni Celsjusza

Już w czwartek w Elk Park w stanie Montana temperatura wyniosła -46 stopni Celsjusza, a w Des Moines w stanie Iowa -38 st. C. W Denver w Kolorado było najzimniej od 32 lat. Odnotowano tam -31 st. C.

W piątek najniższą temperaturę do tej pory zarejestrowano w mieście Avre w Montanie. Rano zmierzono tam -38 st. C. W wielu stanach w piątek w najcieplejszych chwilach dnia temperatura odczuwalna może sięgać około -30 st. C.