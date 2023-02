USA. Atak srogiej zimy w Nowej Anglii. Trzęsienia mrozu. Dziecko zginęło w aucie przywalonym przez drzewo

Niebezpieczna kombinacja rekordowo niskich temperatur i silnego wiatru nawiedziła w piątek i sobotę północno-wschodnie Stany Zjednoczone. Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych w Massachusetts zmarła co najmniej jedna osoba - małe dziecko. Na Górze Waszyngtona (Mount Washington) w New Hampshire odnotowano najniższą temperaturę odczuwalną w USA w historii pomiarów. Według Agencji Reutera było to -78 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ostrzeżenia przed mrozem i silnym wiatrem zostały ogłoszone już w piątek dla większości stanu Nowy Jork i wszystkich sześciu stanów Nowej Anglii: Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont i Maine. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazywała, że potężne ochłodzenie będzie stosunkowo krótkotrwałe, ale uprzedzała, że połączenie dotkliwego zimna i dojmującego wiatru na północnym wschodzie kraju może stwarzać warunki zagrażające życiu i zdrowiu także w sobotę, co się sprawdziło. Na niedzielę zapowiadano pewne ocieplenie.

Drzewo przewróciło się na samochód, zginęło dziecko

Są doniesienia o przynajmniej jednej ofierze śmiertelnej.

Silny wiatr przewrócił drzewo na samochód w Southwick w stanie Massachusetts - przekazał w oświadczeniu prokurator okręgowy hrabstwa Hampden. Pojazd został zmiażdżony. Zginęło małe dziecko, a kierowca z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Google Maps

Mróz, jaki zdarza się raz na pokolenie

Szkoły w Bostonie i Worcester w stanie Massachusetts, dwóch największych miastach Nowej Anglii, zostały zamknięte w piątek z powodu obaw, że dzieci idące do szkoły lub czekające na szkolny autobus doznają hipotermii i odmrożeń. Burmistrz Bostonu Michelle Wu ogłosiła stan wyjątkowy i otworzyła specjalne ośrodki, w których mieszkańcy mogą się ogrzać w obliczu tego, co NWS nazwała zimnym frontem, który zdarza się "raz na pokolenie".

PAP

W Bostonie temperatura spadła do -23 stopni C, bijąc rekord dzienny sprzed ponad stu lat - poinformowała NWS. Taka sama - i także rekordowa w skali ponad wieku - była temperatura w Providence w stanie Rhode Island, gdzie poprzednia najniższa wystąpiła w 1918 roku i wyniosła -19 st. C.

Atak zimy w Bostonie PAP/EPA/CJ GUNTHER

Gubernator Massachusetts Maura Healey zarządziła, by South Station, główny dworzec kolejowy Bostonu, pozostał w nocy otwarty jako schronienie dla potrzebujących. Skorzystało z tego 50-60 bezdomnych.

Wiele ośrodków narciarskich ograniczyło działalność ze względu na temperatury. Jay Peak, ośrodek narciarski w północnym Vermont w pobliżu granicy z Kanadą, został całkowicie zamknięty w piątek i sobotę ze względu na zagrożenie dla pracowników i narciarzy.

Zimniej niż w Arktyce

W Parku Stanowym Mount Washington, na szczycie najwyższej góry na północnym wschodzie USA (1917 m n.p.m.), temperatura spadła w najchłodniejszym momencie do -47 st. C. (dla porównania, temperatura powietrza w Eurece, najbardziej wysuniętej na północ kanadyjskiej stacji pogodowej w Arktyce, w piątek rano wynosiła -41 st. C). Przy utrzymującym się wietrze o prędkości przekraczającej 160 km/h, a momentami nawet 200 km/h, odczuwalny chłód na szczycie góry osiągał -78 st. C. Choć wcześniej informowano o nawet -79 st. C, to i tak odnotowana ostatecznie temperatura odczuwalna jest uważana za najniższą w USA w historii pomiarów.

Na górze Mount Washington w New Hampshire temperatura odczuwalna spadła nawet do -79 stopni Celsjusza Reuters

NWS informowała w piątek na Twitterze, że temperatura na szczycie Mount Washington (Góry Waszyngtona) - wówczas przewidywano, że będzie to minus 76 stopni Celsjusza - "nie mieści się w naszej oficjalnej tabeli temperatur odczuwalnych".

Co to znaczy "temperatura odczuwalna"? Zobacz w poniższej tabeli.

PAP/Maria Samczuk, Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

"Trzęsienia mrozu"

Oddział NWS w Caribou w stanie Maine poinformował, że otrzymał doniesienia o "trzęsieniach mrozu". Jak wyjaśniono, są to wstrząsy, które przypominają trzęsienia ziemi, spowodowane nagłym pękaniem gleby na mrozie. W takich warunkach dochodzi także do pękania drzew, prawdopodobnie z powodu zamarzania soków w pniach.

Policja stanowa z Maine udokumentowała w mediach społecznościowych trudne warunki pogodowe w okolicy Caribou.

Google Maps

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:rzw

Źródło: Reuters, NWS, nbcboston.com, mountwashington.org, pbs.org, tvnmeteo.pl