75 milionów mieszkańców USA objętych alarmami przed śnieżycami

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała alarmy przed burzami śnieżnymi, zamieciami i silnym wiatrem dla dużej części Stanów Zjednoczonych. Od środy około 75 milionów ludzi w 28 stanach zostało objętych zimowym alarmem. Z prognoz wynika, że miejscami może spaść ponad 60 centymetrów śniegu, co oznaczałoby największe opady od 30 lat.

Zamknięte szkoły i firmy, odwołane loty

Z powodu gwałtownej aury odwołano w środę ponad 1500 lotów. Według serwisu internetowego śledzącego loty FlightAware, co najmniej 4728 lotów było opóźnionych.

Oprócz śnieżyc we znaki będzie dawać się również silny wiatr. Synoptycy prognozują porywy sięgające 80 kilometrów na godzinę, co spotęguje odczucie zimna. Temperatura odczuwalna może spadać nawet do -50 stopni Celsjusza.