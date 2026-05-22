Świat Puma rzuciła się na psa. "Gdybym dotarł tu minutę później, już by jej nie było" Anna Bruszewska

Puma zaatakowała psa w mieście Glendora w Kalifornii

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w mieście Glendora w Kalifornii. Położone jest ono u podnóża pasma górskiego San Gabriel, w którym żyją pumy. Jak powiedział w rozmowie z amerykańską stacją ABC 7 właściciel suczki rasy akita Kevin Deal, dziki kot rzucił się na nią niecałe 30 centymetrów od drzwi kuchennych jego domu. Mężczyzna wybiegł, kiedy zobaczył atak i bez chwili wahania interweniował.

- Gdybym dotarł tu minutę później, już by jej nie było. Jestem o tym przekonany - powiedział Kevin. - Puma już ją ugryzła, trafiła w szyję. Wystarczyło kolejne ugryzienie, żeby trafiła w żyłę szyjną i ją zabiła - dodał. Mężczyzna powiedział, że przepędził pumę krzycząc i kopiąc, aż wreszcie puściła suczkę.

Suczka o imieniu Sasha została pogryziona przez pumę Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Suczka o imieniu Sasha powoli wraca do zdrowia. Jak mówił jej właściciel, jest w dobrym humorze. Jej rany były dość poważne - weterynarz znalazł wbity w głowę kieł.

Kalifornijscy eksperci ds. dzikiej przyrody uważają, że pumy coraz częściej pojawiają się na obszarach zamieszkiwanych przez ludzi. To dlatego, że tracą swoje siedliska - czy to z powodu działalności deweloperów, czy to przez pożary.