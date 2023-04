Atak aligatora. Krążył po kempingu z ludzką nogą w pysku

72-letni mężczyzna stracił nogę w ataku aligatora na jednym z kempingów na Florydzie - informują lokalne media. Gdy gad został odnaleziony przez służby, z jego pyska wciąż wystawała ludzka stopa. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie.

Zdarzenie, opisywane przez lokalne media, miało miejsce 14 kwietnia na kempingu w hrabstwie Brevard na Florydzie. Po południu 72-letni mężczyzna został na nim zaatakowany przez aligatora, który odgryzł mu prawą nogę na wysokości kolana. Następnie zwierzę wycofało się do pobliskiego zbiornika wodnego, a o rannym mężczyźnie poinformowane zostały służby. 72-latek został śmigłowcem przetransportowany do najbliższego szpitala, nie przekazano informacji w jakim jest stanie.

Aligator z nogą w pysku

Według mieszkającego w okolicy Rona Peoplesa, aligatory wychodzą w okresie godowym z wody i znajdowane są w pobliżu domów oraz pod samochodami, "ponieważ przemieszczają się od jeziora do jeziora". - One zwyczajnie żyją tutaj, tak samo jak my. Musimy po prostu szanować je i być ostrożni - powiedział w rozmowie z WESH.