16-miesięczne dziecko zmarło z powodu zakażenia amebą "zjadającą mózg"

Doktor Sławosz Uznański rozpoczął szkolenie w Europejskim Centrum Astronautów. Jak przyznał, czeka go jeszcze sporo nauki i przygotowań. - To jest duża odpowiedzialność - mówił pretendent do tego, by zostać drugim Polakiem w przestrzeni kosmicznej w rozmowie z reporterem TVN24 BiS Hubertem Kijkiem.