Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie

Zgłoszenie dotyczące użądlonych przez pszczoły turystów wpłynęło do strażaków z Phoenix około godziny 10 w sobotę. Kiedy pierwsi funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, okazało się, że jedna z poszkodowanych osób - mężczyzna po trzydziestce - został użądlony ponad sto razy.

Ochrona królowej

Jak podały lokalne media, użądlony przez pszczoły mężczyzna był przytomny, ale miał bardzo niskie ciśnienie krwi i był w stanie krytycznym. Ekipa ratunkowa podała mu leki i kroplówkę, po czym śmigłowcem przetransportowała do szpitala.

- Pszczeli jad wnika do organizmu i uszkadza mięśnie. A to uszkodzenie może powodować wiele problemów - powiedział doktor Frank Lovecchio, lekarz pogotowia ratunkowego i profesor Uniwersytetu Stanowego Arizony. Doktor Lovecchio powiedział, że ze względu na naturę niektórych pszczół zamieszkujących Arizonę, często zdarza się, że ktoś zostanie użądlony setki razy podczas jednego spotkania. Dlaczego pszczoły atakują? - Zawsze chodzi o ochronę królowej, ochronę ula - powiedział lekarz.

Jak podał serwis FOX 10 Phoenix, mężczyzna został użądlony przez owady należące do jednego z zawleczonych do Stanów podgatunków pszczoły miodnej. Stanowią one poważny problem w Arizonie od momentu przybycia w latach 50. XX wieku.

Lepiej nie podchodź

- Wiem, że ludzie lubią mówić, że pszczoły są przyjazne, ale nie te w Arizonie. Jeśli zobaczysz je zobaczysz, lepiej nie podchodź do nich, zadzwoń do specjalisty - powiedział Shaun Cutrona, pracownik firmy Busy Bee Pest Solutions, która usuwa gniazda os i pszczół.