Świat Ratowali ludzi z zalanych samochodów. Woda sięgała niemal do pasa Damian Dziugieł |

Strażacy uratowali sześć osób Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Resevred Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Resevred

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Część amerykańskiego stanu Arizona w piątek wieczorem nawiedziły burze z ulewami. Opady były tak intensywne, że niektórzy kierowcy utknęli w pojazdach. Służby uratowały wiele osób uwięzionych w miastach Phoenix i Scottsdale. Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) nad oboma aglomeracjami w ciągu niecałej godziny spadło ponad 25 litrów wody na metr kwadratowy.

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Ratowali ludzi z zalanych aut

Strażacy poinformowali, że sedan i pickup utknęły w wodzie powodziowej na jednej z ulic w północnowschodniej części Phoenix. Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać wodę, która sięgała strażakom niemal do pasa. W innym miejscu nieco dalej kolejne dwa samochody także utknęły na zalanej jezdni. Łącznie w obu akcjach strażacy udzielili pomocy sześciu osobom. Żadna z nich nie wymagała pomocy medycznej.

Technical rescue members are currently on a water rescue with multiple people trapped near 40th St. and Camelback. The PIO is on the scene and will update as the incident progresses. pic.twitter.com/3REEc7eaRt — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) October 31, 2026 Rozwiń

W Scottsdale dwa samochody wjechały w wodę, której głębokość przekraczała jeden metr. Do zdarzenia doszło w pobliżu ulic Hayden Road i McCormick Parkway. Strażacy uratowali jedną osobę z pierwszego pojazdu i pomogli dwóm pasażerom wyjść z samochodu, który wjechał tam zaraz po nim. Wszystkie osoby wyszły z tego zdarzenia bez szwanku.

Na dalekiej północy Scottsdale służby przybyły na ulicę Terravita Way w związku ze zgłoszeniem dotyczącym starszej osoby. Jej samochód także utknął w wodach powodziowych. Ich głębokość przekraczała pół metra.

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Brak prądu i utrudnienia na lotnisku

Oprócz zalań kierowcy napotkali też na inne utrudnienia. Niektóre drogi były zamknięte z powodu linii energetycznych leżących na jezdni. Bez prądu w szczytowym momencie było około pięć tysięcy odbiorców.

Wcześniej, rano w piątek, burze doprowadziły do wstrzymania startów i opóźnień odlotów na międzynarodowym porcie lotniczym Phoenix Sky Harbor. Tego dnia na lotnisku odnotowano łącznie prawie 800 opóźnień i siedem odwołanych lotów.