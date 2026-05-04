Świat Pożar buszu. "Widziałem 12-metrowe płomienie"

Pożary w Arizonie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Potężny pożar wybuchł w mieście Buckeye w stanie Arizona. Z żywiołem walczy około stu strażaków. Jak podała amerykańska stacja FOX 10 Phoenix, ogień strawił do tej pory prawie 400 hektarów buszu. Przyczyna jego pojawienia się nie jest jeszcze znana - poinformowała w poniedziałek lokalna policja.

Pożar w Arizonie

Departament Leśnictwa i Zarządzania Pożarowego Arizony poinformował w poniedziałek, że pożar, który wybuchł w sobotę 2 maja, nie jest w żadnym procencie opanowany. Żywioł był aktywny przez całą noc z niedzieli na poniedziałek i zajął kolejne tereny, w tym obszar porośnięty przez cedr solny (tamaryszek). Eksperci z Departamentu Leśnictwa i Zarządzania Pożarowego Arizony przekazali, że gaszenie cedru jest bardzo trudne, ponieważ ciężko dojrzeć, kiedy się pali. Ponadto roślina ta występuje w gęstych, splątanych zaroślach, które mogą ograniczać dostęp strażakom i sprzętowi.

W rejonie szalejącego ognia obowiązuje tymczasowe ograniczenie lotów, które dotyczy wszystkich statków powietrznych, w tym dronów.

"Każdy nieautoryzowany statek powietrzny wlatujący w ograniczoną przestrzeń zmusza do uziemienia samolotów gaśniczych, co opóźnia działania i walkę z ogniem" - napisał w mediach społecznościowych Departament Leśnictwa i Zarządzania Pożarowego Arizony.

- Wszyscy w okolicy, łącznie z nami, polewali domy wodą z węży - powiedział Michael Conti, mieszkaniec Buckeye. - Widziałem 12-metrowe płomienie i to, jak szybko się rozprzestrzeniają - dodał. Mieszkańcy hrabstwa Maricopa są przygotowani do ewakuacji i czekają na sygnał od władz, kiedy mają opuścić swoje domy.

Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr, wysuszona roślinność i dość wysoka temperatura, przekraczająca 25 stopni Celsjusza.

Hazen Fire Morning Update for May 4:

980 acres and 0% contained.



A Temporary Flight Restriction (TFR) is in effect for the fire area. This restriction applies to all aircraft, including drones, that are not assigned to fire suppression efforts. Any unauthorized aircraft… pic.twitter.com/fQVPaPPS2i — AZ Dept. Forestry and Fire Management (@azstateforestry) May 4, 2026 Rozwiń