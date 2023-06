Nietypowa akcja policjantów z Arizony. Dyniowa babeczka uratowała psa

Owczarek niemiecki utknął w kanale z wodą i nie był w stanie samodzielnie z niego wyjść. Zwierzęciu pomogli policjanci. Niecodzienną akcję, do której doszło w stanie Arizona, uchwycono na nagraniu.

Pomysłowość policjantów z Arizony pomogła uratować owczarka niemieckiego, który utknął w kanale. Pies pływał tam i z powrotem, nie mógł się samodzielnie wydostać w wody. Całe zdarzenie, do którego doszło w sobotę 17.06, uchwycono na nagraniu.

Akcja ratunkowa psa

Na nagraniu widać, jak jeden z policjantów próbuje przypiąć smycz do obroży psa. - Chodź tutaj piesku - wołał do czworonoga, ale ten nie podpłynął odpowiednio blisko, aby się to udało.