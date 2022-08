Mieszkańcy Alpeny mają dosyć smrodu w części miasta. "Ludzie wymiotują, bolą ich głowy"

Różnie jest opisywany: "jak śmierć, jak coś, co jest martwe", "zgniła kapusta, która przez wiele dni leżała na kuchennym stole w upale", "cokolwiek to jest, jest zgniłe". - Ludzie wymiotują, bolą ich głowy, nie można tego znieść. Z tego wszystkiego wynajęłam sobie pokój w hotelu - powiedziała jedna z mieszkanek, Barb Woodham.

2019 - źródło "leczniczej" wody

Miasto najwyraźniej ma pecha do brzydkich zapachów. Już w 2019 roku problem ten pojawił się na łamach miejscowej prasy. Wówczas za "winowajcę" uznano studnię z wodą, uważaną przez wielu za posiadającą właściwości lecznicze.

2022 - zakład produkujący boazerie

Nie wiadomo, jak wówczas miejscowi poradzili sobie z problemem, ale w Alpenie znowu śmierdzi. - W 2021 roku ponownie poczułam zgniły zapach, ale w tym roku to już jest przerażające - oceniła mieszkanka.

Według władz miasta istnieje wiele potencjalnych źródeł nieprzyjemnego zapachu. Jednym z nich ma być zakład produkujący drewniane panele, w tym boazerie. Powstałe w czasie produkcji odpady - stwierdził burmistrz Matt Waligora - mogą wydzielać w czasie rozkładu właśnie taki odór. - To jest to, co ludzie czuli - przekonywał.