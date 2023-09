Aligator trzymał w pysku "dolną część ludzkiego tułowia". Ujawniono, kim była ofiara

Biuro szeryfa hrabstwa Pinellas na Florydzie podało, że funkcjonariusze policji uśpili czterometrowego aligatora po tym, jak został on zauważony w miejskim kanale w mieście Largo z ludzkimi szczątkami w pysku. W sobotę informowano również, że ofiarą jest 41-letnia Sabrina Peckham. Teraz pojawiły się nowe szczegóły w sprawie. Funkcjonariusze policji zostali zawiadomieni w piątek o godzinie 13:50 czasu lokalnego. Zgłoszenia dokonał mężczyzna, który zauważył zwłoki w miejskim kanale. Jamarcus Bullard opowiadał mediom, że szedł na rozmowę kwalifikacyjną, kiedy zauważył aligatora. - Po raz pierwszy w życiu widziałem aligatora, więc pomyślałem, że jest całkiem fajny, ale kiedy zobaczyłem, co tam jest, pomyślałem: to wygląda jak manekin. Zauważyłem, że w pysku miał ciało, raczej dolną część tułowia. Kiedy to zobaczyłem, pobiegłem prosto do straży pożarnej - powiedział w rozmowie z Fox 13.