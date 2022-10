Ponad miliard krabów zniknęło w tajemniczy sposób na Alasce. Zimowe połowy odwołane

Odwołanie połowów kraba śnieżnego na Alasce to ogromny cios dla handlu owocami morza w USA. Jak szacują urzędnicy z Alaska Department of Fish and Game, w ciągu dwóch lat w tajemniczy sposób z Morza Beringa zniknęło ponad miliard tych skorupiaków. Oznacza to, że ich populacja zmniejszyła się o 90 procent. Amerykańscy naukowcy nie wiedzą, jak spadek liczebności krabów śnieżnych wpłynie na ekosystem Arktyki.