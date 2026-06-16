Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Usunięto ponad 200 pułapek na homary. Wielka akcja sprzątania

|
16 0309 CNN NE-021MO_ME__200_ABANDONED-0001
Akcja sprzątania
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Co roku organizacja pozarządowa Rozalia Project, której misją jest ochrona mórz i oceanów, jest inicjatorem wielkiej akcji sprzątania śmieci. W tym roku wolontariusze usunęli z dwóch wysp położonych w Zatoce Maine w USA ponad 200 pułapek na homary.

W weekend ponad 40 wolontariuszy usuwało porzucone sieci czy pułapki na homary z wysp Big Nash Island i Nash Island, które położone są w Zatoce Maine u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. W wielkiej akcji sprzątania uczestniczyli zarówno działacze z Rozalia Project, jak i organizacji Maine Island Trail Association i Surfrider Foundation.

- Wiemy, że należy sprzątać w tym regionie. Przyjeżdżamy na wyspy co roku i to jest zupełnie inny świat - powiedziała Mariel Geiger z organizacji pozarządowej Surfrider Foundation, która zajmuje się ochroną środowiska.

Usunięto ponad 200 pułapek na homary

Jak podała amerykańska stacja WABI, w tym roku z dwóch wysp wolontariusze usunęli łącznie 201 porzuconych pułapek na homary, zebrali też ponad 30 wielkich worków z odpadami.

- Co roku państwo wydaje od 46 do 47 tysięcy licencji połowowych. Każda z tych licencji uprawnia do połowu i rozłożenia do 800 pułapek. Jeśli dobrze policzymy, rozstawiamy ponad trzy miliony pułapek rocznie, a średnio traci się z tego 10 procent sprzętu. Tak więc co roku około 300 tysięcy pułapek zaśmieca nasze wody - powiedziała Ashley Sullivan z Rozalia Project.

Akcja sprzątania jest również okazją do zebrania próbek wody, co pozwala na prowadzenie badań naukowych.

Alfred Wakeman, który odpowiada za utrzymanie jednej z wysp, uważa, że akcja ta pomaga chronić zwierzęta. - Widziałem zwierzęta, które były zaplątane w sieci czy liny, niektóre przez to umierały - powiedział Wakeman.

Źródło: WABI TV
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Żołnierze w hełmach kompozytowych wz. 2005
Awantura o hełmy. Wcześniej się zgodzili, żeby teraz się pokłócić
Michał Istel
Udostępnij:
Tagi:
Morza i oceanyUSA
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upał
Nieznośny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia
Polska
Nocne opady deszczu
Deszczowy front przejdzie nad Polską. Mapa i radar
Prognoza
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
Raport: połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych
Świat
upal kurtyna AdobeStock_159498116
Piekielne gorąco coraz bliżej
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Znowu słychać grzmoty
Polska
Lej pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie)
Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
Polska
Groźna pogoda zakłóciła trening Portugalczyków podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Będą chcieli obejrzeć Ronaldo, mogą mieć problem z dotarciem na stadion
Świat
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Ziemia zapadła się na autostradzie. Bezprecedensowa sytuacja
Świat
Martwe zwierzęta po trzęsieniu ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi odsłoniło rafy koralowe. Zaczęło się wielkie obumieranie
Świat
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
Świat
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
Polska
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
Polska
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
Świat
Silny wiatr
Tu należy zachować ostrożność
Prognoza
kobieta slonce lato AdobeStock_1528027796
Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał
Prognoza
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
Świat
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Podczas badań zobaczyli "żywą skamieniałość". Nie miało tam jej być
Ciekawostki
Dorota Gardias
"To były lata pełne niezwykłych przygód". Wpis Doroty Gardias
Polska
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Sztuczna inteligencja szuka komarów. "Nie ma nagłówków, nie ma zarażeń"
Świat
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. To szykują dla nas burze
Prognoza
Zatłoczona plaża z ludźmi nad Morzem Bałtyckim. Turystyka morska w Polsce. Widok z lotu ptaka na przyrodę
Pod tym względem lato będzie odbiegać od normy
Prognoza
Burze, nocne pioruny
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem
Prognoza
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
Polska
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
Polska
Ulewa, deszcz
Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni
Prognoza
Susłogon przesypia w ciągu roku aż dziewięć miesięcy
Zbadali odchody susłogonów sprzed setek tysięcy lat. Wynik ich zaskoczył
Nauka
Kot na scenie w teatrze
Tragedia stała się komedią. Nagranie
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się szalony skok temperatury
Prognoza
Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
"Ogromna anomalia" na Antarktydzie
Świat
Pogoda, Jędrzychów (Opolskie)
Wał szkwałowy sunął nad domami. Zobacz nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom