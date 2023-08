7-latek bawił się w ogrodzie, został zaatakowany przez niedźwiedzia

7-letni chłopiec został zaatakowany przez niedźwiedzia podczas zabawy w przydomowym ogrodzie. Dziecko zostało przetransportowane do pobliskiego szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach przedpołudniowych w miejscowości Bedford w hrabstwie Westchester niedaleko Nowego Jorku.

Niedźwiedź zaatakował 7-letniego chłopca w Bedford

Choć funkcjonariusze nie sprecyzowali do jakiego gatunku należał niedźwiedź, który we wtorek zaatakował dziecko, na podstawie danych o rozmieszczeniu tych zwierząt w Stanach Zjednoczonych, można przypuszczać, iż był to niedźwiedź czarny. Liczebność jego populacji w stanie Nowy Jork, na terenie którego leży Bedford, szacuje się na minimum 6 tysięcy osobników. Są one jednymi z największych ssaków występujących w tym regionie. Ich waga może różnić się w zależności od pory roku. Przyjmuje się jednak, że dorosłe samce ważą średnio od 110 do 270 kilogramów i mierzą od 150 do 180 centymetrów od czubka nosa do końca ogona. Waga dorosłych samic oscyluje od 45 do 180 kilogramów, a ich długość od 120 do 150 centymetrów.