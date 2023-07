64-latka uderzyła niedźwiedzia w pysk. Gonił jej psa

Lynn Kelly uderzyła niedźwiedzia w pysk

Jak wynika z dalszej części komunikatu, przytoczonego przez CNN, w odpowiedzi na uderzenie niedźwiedź czarny ugryzł Kelly w prawą rękę, a następnie pobiegł z powrotem do lasu. 64-latka z ranami kłutymi na nadgarstku zadzwoniła niezwłocznie na numer alarmowy. Została przewieziona do pobliskiego szpitala, który już opuściła. Jej psu nic się nie stało.

Niedźwiedź czarny jest najmniejszym gatunkiem niedźwiedzia występującym w Ameryce Północnej. "W Maine występuje on niemal na terenie całego stanu, ale najczęściej można go spotkać w jego północnej części" - informuje na swojej stronie internetowej Departament Rybołówstwa Śródlądowego i Dzikiej Przyrody. Liczebność gatunku na terenie stanu szacowana jest na około 24-36 tysięcy.

Jak zauważa jednostka, "większość niedźwiedzi czarnych jest niewiele większa od ludzi". Ich waga może różnić się w zależności od pory roku. Przyjmuje się jednak, że dorosłe samce ważą średnio od 110 do 270 kilogramów i mierzą od 150 do 180 centymetrów od czubka nosa do końca ogona. Waga dorosłych samic oscyluje od 45 do 180 kilogramów, a ich długość od 120 do 150 centymetrów.