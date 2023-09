Pewien mieszkaniec miasta Mesa, które położone jest w stanie Arizona, znalazł w swoim garażu trzy grzechotniki. Bez wahania skontaktował się z firmą Rattlesnake Solutions, zajmującą się usuwaniem gadów. Kiedy łowczyni węży przybyła na miejsce okazało się, że gadów było dużo więcej. Do zdarzenia doszło we wtorek.

20 grzechotników w zagraconym garażu. "To było istne szaleństwo"

- To było dużo węży, nie będę kłamać. To było istne szaleństwo - powiedziała Maki w filmie opublikowanym przez firmę na YouTube.

Łowczyni podnosiła szczypcami każdego węża, a potem wkładała do dużych plastikowych wiader. Złapane gady zostały wypuszczone na wolność, do ich naturalnego środowiska. - To nasz rekord pod względem największej liczby grzechotników złapanych podczas jednego wezwania - powiedział właściciel firmy Bryan Hughes. Liczba ta mogła być nawet wyższa. Hughes powiedział, że w garażu znaleziono kilka wylinek (zrzuconych wierzchnich warstw skóry), co wskazuje, że w pewnym momencie mogło tam mieszkać nawet 40 węży.