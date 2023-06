Za 20 dni w stolicy Urugwaju zabraknie wody. "Krytyczna sytuacja"

Susza powoduje krytyczne niedobory wody w Urugwaju. W kraju od długiego czasu pada bardzo niewiele deszczu, przez co zaczyna brakować wody do picia oraz celów rolniczych i przemysłowych. Na dodatek krążąca w sieci wodociągowej woda może być niebezpieczna dla zdrowia.

20 dni do tragedii

Jak podały lokalne media, zbiorniki słodkiej wody zaopatrujące miasto prawie całkowicie wyschły, więc do zasilania sieci wodociągowej wykorzystywana jest ta pobrana z La Platy - nadająca się do picia, ale o znacznie podwyższonym poziomie chlorku sodu. Urugwajskie towarzystwa medyczne zalecają, aby osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak nadciśnienie i choroby nerek, spożywały wodę butelkowaną.

"Nie przygotowano żadnego planu"

Dramatyczny niedobór wody spowodował, że w środę mieszkańcy Montevideo wyszli na ulice by domagać się od rządu rozwiązania problemu. Jak wyjaśniła aktywistka Maria Selva z organizacji Friends of the Earth, w obszarze metropolitalnym mieszka 60 procent ludności kraju, które obecnie nie ma dostępu do zdrowej wody pitnej.