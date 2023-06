Susza w Urugwaju. W kranach płynie słona woda

Niedobory wody

Media odnotowują, że wielu protestujących w ostatnich dniach na ulicach urugwajskich miast obywateli kontestuje niewłaściwą, ich zdaniem, politykę hydrologiczną władz publicznych, między innymi brak wystarczającej ilości studni głębinowych. Wskazują, że niedobory wody w Urugwaju są na tyle poważne, że 19 czerwca prezydent kraju Luis Lacalle Pou wydał dekret o zagrożeniu hydrologicznym. Zobowiązuje on firmy dostarczające wodę do utrzymania jej stałej ceny, a także ogranicza zużycie wody do niezbędnych aktywności dla funkcjonowania kraju. Dodatkowo na podstawie dekretu do końca lipca bieżącego roku ma zakończyć się budowa nowego zbiornika retencyjnego, usprawniającego zaopatrywanie w wodę stolicy kraju - Montevideo.